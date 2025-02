Darou Moukhty 2025 – L’honorable député Mbaye Dione reçoit les témoignages de Serigne Mame Thierno Mbacké

À moins de 24 heures du Magal de Darou Moukhty (célébré ce vendredi 14 février), l’honorable député Mbaye Dione, maire de Ngoundiane et responsable politique à l’AFP, a effectué une série de visites dans la cité de Cheikh Ibra Faty. C’est ainsi qu’il s’est rendu à Chukôry, où il a été reçu par Serigne Mame Thierno Mbacké. Le chef religieux n’a pas manqué de saluer son geste.



« Je ne peux mettre sur le même plan celui qui vient me trouver ici et celui qui passe me voir ailleurs. Chukôry est une cité remplie de symboles et d’histoires liées à Thierno Ibra Faty. (…) Ce déplacement me va droit au cœur. Vous nous aviez fait des promesses que vous avez tenues, et c’est un comportement que nous apprécions à sa juste valeur », a déclaré Serigne Mame Thierno Mbacké.



L’honorable député était accompagné d’une forte délégation pour cette visite marquée par des échanges chaleureux et des témoignages de reconnaissance.