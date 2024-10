Dakar Dem Dikk : Les Travailleurs en colère, le Secrétaire Général du Syndicat accuse le DG de divertissement politique

Le climat social au sein de l’entreprise de transport Dakar Dem Dikk est tendu, et les réclamations des travailleurs prennent une ampleur inquiétante. Masseck Ndiaye, secrétaire général du Syndicat Nouveau des Travailleurs de Dakar Dem Dikk, a dénoncé ce qu’il appelle “des exercices purement politiques” de la part du directeur général, Assane Mbengue.

Lors d’une récente déclaration, il a affirmé que Mr Mbengue cherche à “divertir” les travailleurs au lieu de répondre à leurs revendications légitimes.



Une révolte justifiée



Selon Ndiaye, les receveurs de Dakar Dem Dikk n’ont pas versé leurs recettes pendant dix jours en raison de leur refus d’utiliser la plateforme de paiement Wave, qu’ils considèrent comme une obligation injustifiée. “Ils réclament des primes et le DG sait que c’est leur droit”, a-t-il insisté, soulignant que la direction générale cherche à forcer les employés à utiliser ce mode de paiement, malgré l’absence d’obligation.



L’intersyndicale des travailleurs a déposé une plateforme revendicative contenant 24 points depuis le 18 juillet dernier, mais selon Ndiaye, “aucun point n’a été résolu”. Il a ajouté que le DG a fait des promesses restées lettre morte depuis plus de 140 jours, ce qui a conduit les travailleurs à organiser une assemblée générale pour discuter des actions futures, y compris une éventuelle grève générale.



Une situation délétère



Les conditions de travail à Dakar Dem Dikk, selon Ndiaye, sont devenues “désastreuses”. Malgré l’arrivée de nouveaux bus et une augmentation des recettes, le DG n’a pas réussi à régler les problèmes persistants des employés. “Il a dit qu’il est passé de 20 à 50 millions F CFA par jour en moyenne, il n’a qu’à régler les problèmes des travailleurs”, a-t-il martelé.



En réponse aux accusations du DG selon lesquelles seulement 20 receveurs sur 100 ne versent pas, Ndiaye a rétorqué : “C’est faux! Aucun receveur n’ose passer la nuit avec son versement.” Il a également critiqué les interventions politiques qui, selon lui, nuisent à la réputation de l’entreprise et à son personnel.



Une mobilisation imminente



Face à cette situation, le syndicat appelle à une mobilisation générale pour faire entendre sa voix et dénoncer la gestion d’Assane Mbengue. Ndiaye a également déploré que la conférence de presse du DG semble viser à empêcher la tenue de l’assemblée générale prévue. “Il ne fait que parler. Si ses prédécesseurs sont coupables de mauvaise gestion, qu’on laisse la justice s’en occuper”, a-t-il conclu, laissant entendre qu’une action concertée pourrait bientôt avoir lieu.



Dans un contexte où le dialogue entre le syndicat et la direction est rompu, les travailleurs de Dakar Dem Dikk se préparent à défendre leurs droits face à ce qu’ils considèrent comme une inaction prolongée de leur direction, un problème qui mérite d’être pris au sérieux, selon L’Observateur.