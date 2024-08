Dahra Djoloff : Une moto Jakarta en collision avec un véhicule fait un mort et un blessé grave

La route a encore fait une victime. En effet, un accident a eu lieu à Dahra Djoloff samedi soir vers les coups de 00 heure. Il s'agit d'une moto Jakarta et un véhicule de type 7 places) qui sont entrés en collision à hauteur du virage mortel non loin de l'intersection Dahra-Touba et Dahra-Louga . Gravement touchés, le conducteur de la moto et son passager sont acheminés à l'hôpital de la place où malheureusement tard dans la nuit l'un d'eux du nom de Mamadou Mime âgé d'une vingtaine d'années a finalement succombé à ses blessures , l'autre garçon gravement blessé Matar Kandji ( 20 ans) est acheminé à Louga .



Selon des témoignages, la moto Jakarta roulait à vive allure alors qu'elle venait du Magal de Mbacké Barry, célébré le samedi .



Suite à cet accident mortel, les populations réclament des ralentisseurs et de l'éclairage sur ce virage mortel pour éviter ces cas de dégâts.