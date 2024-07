Dahra Djoloff: Dénonçant les mauvaises conditions de travail à la Galerie de Dahra, les artisans lancent un cri de détresse aux autorités

Le cadre de vie n'est pas des meilleurs à la galerie de Dahra Djolof. En effet, le manque d'eau, et des toilettes non opérationnelles font partie des préoccupations d'une centaine d'artisans qui sont au niveau de la galerie de Dahra Djoloff. Aliou Wade est un des leurs: " Toutes les cantines de la galerie de Dahra étaient dédiées aux artisans mais tel n'est pas le cas, car une bonne partie des cantines sont attribuées aux conseillers municipaux ce qui est anormal". Poursuivant , Aliou Wade de souligner que les cantines sont sous louées alors qu'il n'y a pas d'eau, ni de toilettes fonctionnelles au niveau de la galerie.



Ousmane Diop dit Toledo conseiller municipal et vice président de la commission artisanat à la mairie de Dahra, s'explique: " depuis 2014, il y a une convention qui lie la mairie de Dahra à un promoteur mais jusque là, ladite convention n'est pas mise à la disposition des populations encore moins aux conseillers municipaux et les artisans, ce qui est opaque", martèle- t-il.



Du coup, les artisans, à travers un point de presse cet après-midi, interpellent les autorités compétentes. Selon Ousmane Diop, les 22 cantines de la galerie de Dahra sont distribuées entre des conseillers municipaux et leurs épouses ce qui est déplorable.



Ce dernier de dénoncer l'absentéisme de l'actuel maire de Dahra dans la localité , la non tenue d'un conseil municipal depuis décembre 2023, un maire injoignable, ni par correspondance encore moins par téléphone" renchérit Ousmane Diop. Il décrit également le visage de l'hôtel de ville de Dahra marqué par la non symbolisation de l'institution ( pas de drapeau national). Ousmane Diop invite l'actuelle équipe municipale de Dahra à inaugurer le dispensaire municipal et le foyer des jeunes pour soulager les populations.



Quant à Ousseynou Faye dit Mboss, en phase avec son collègue conseiller municipal (Ousmane Diop) de durcir le ton: Ce qui se passe à Dahra est un scandale , car une convention qui date de 2014 liant la mairie à un promoteur tarde à être mise à la disposition des populations". De ce fait, d'après lui c'est une rétention d'information intentionnelle de la municipalité orchestrée par l'actuel maire de Dahra et son équipe", a précisé Mr Faye.



Vu la situation qui prévaut à Dahra , si rien n'est fait,le collectif des artisans de la galerie en collaboration avec des conseillers municipaux promettent de durcir le ton dans les jours à venir, renseigne le conseiller municipal, Ousseynou Faye.