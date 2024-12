DPG - LFI et installation des membres de la HCJ: les temps forts à l’Assemblée nationale

L’Assemblée nationale a examiné et adopté, ce samedi 28 décembre 2024, en séance plénière sans débat, conformément à l’article 86, alinéa 6 de la Constitution, le projet de loi de finances initiale (PLFI) 2025. Cette adoption est intervenue après que le Premier ministre a engagé la motion de confiance pour son Gouvernement. Dans la même dynamique, l’institution parlementaire a procédé à l’installation de la Haute Cour de Justice, composée 8 membres titulaires et 8 suppléants.



Conformément aux nouvelles orientations de la 15e législature qui veut se maintenir dans une dynamique d’innovations technologiques, le vote électronique a été effectué. Sur un total de 146 votants, 140 députés ont voté en faveur des membres proposés pour constituer la juridiction précitée, 4 se sont abstenus, et 2 ont voté contre.



Les membres titulaires nouvellement installés sont :



* Alioune Ndao



* Ramatoulaye Bodian



* Youngar Dione



* Amadou Ba (n°2)



* Rokhy Ndiaye



* Ayib Daffé



* Daba Waniane



* Abdou Mbow



Quant aux suppléants, ils se composent de :



* Samba Dang



* Oulimata Sidibé



* Elhadj Ababacar Tambédou



* Fatou Diop Cissé



* Mouramani Kaba Diakité



* Marie Hélène Diouf



* Mayabé Mbaye



* Fatou Sow



Après leur prestation de serment, le président de l’Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, a officiellement déclaré leur installation.



Pour rappel, le Premier ministre avait présenté, la veille, vendredi 27 décembre 2024, sa déclaration de politique générale (DPG). Cette intervention a permis de détailler les principaux axes du programme gouvernemental, couvrant les 7 priorités à court, moyen et long termes, tout en répondant aux interrogations des députés. Lors de cette déclaration de politique générale du Premier ministre, même si certaines piques sont parfois lancées de part et d’autres, la feuille de route du gouvernement a été soutenue par l’Assemblée nationale. Après l’installation des membres de la Haute Cour de justice, la conférence des présidents s’est réunie pour décliner le calendrier parlementaire dans les prochains jours.