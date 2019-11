DIOURBEL / Madame Aminata Tall sur l'objectif " un million d'emplois " poursuivi par le Président Sall

À Diourbel pour honorer 314 récipiendaires formés à ses frais dans le cadre du renforcement de l'employabilité des jeunes, Madame Aminta Tall a expliqué que son objectif s'inscrit dans la dynamique qu'elle a entreprise de soutenir le Président Macky Sall dans son planning de créer un million d'emplois. "Nous avons estimé comme nous avions pris l'initiative d'un parrainage politique, que nous avons aussi le devoir de faire en sorte que notre empreinte reste dans la réalisation de cette politique pour l'atteinte des objectifs du million d'emplois. Ce sont des formations qualifiantes pour faire des performances. Nous nous sommes proposés en relation avec une organisation non gouvernementale, de dispenser une formation en informatique pour donner des outils aux jeunes afin de faire-valoir des compétences par eux-mêmes et pour eux-mêmes en élaborant des projets, en se constituant comme petites et moyennes entreprises pour faire des activités génératrices de revenus afin de ne plus tendre la main à qui que ce soit. Cela leur permettra également d'occuper des positions dans des entreprises.



L'objectif était de 10 000 jeunes sur l'ensemble du territoire national. Nous avons émaillé aujourd'hui 5 régions et nous sommes arrivés à une moyenne de 3000.



Les formations étaient déjà sanctionnées par des commissions que j'avais envoyées alors que j'étais encore au Conseil Économique, Social et Environnemental. Aujourd'hui c'est la continuité de ce que je faisais."



Madame Aminata Tall fera part de la poursuite de son agenda dans toutes les autres régions. Elle précisera que l'État ne peut pas tout faire et que chaque leader devrait apporter sa contribution...