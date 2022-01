DENDÈYE - Le communicateur traditionnel Khadim Samb récuse la victoire de son adversaire et introduit un recours…

Coiffé au poteau avec un peu plus d’une centaine de voix par son adversaire et maire sortant, Khadim Samb récuse la victoire de ce dernier et l’accuse d’avoir opéré des transferts d’électeurs et fait voter des gens au-delà du délai réglementaire. Revenant sur les échauffourées qui ont ponctué le jour du scrutin avec la mise à l'écart de son mandataire et représentant dans certains bureaux, le communicateur traditionnel signale avoir introduit un recours...