DÉCOUVERTE N°6 - L'histoire du puisatier mort en creusant un puits, finalement devenu sa propre tombe

Connaissez-vous l'histoire d'Ameth, ce puisatier dont le puits qu'il avait creusé est devenu sa propre tombe ? Je vais vous la raconter.

Le 24 juillet 2013, à Golf Sud, dans la commune de Guédiawaye, une tragédie a frappé la communauté. Ameth Guèye, un puisatier expérimenté âgé de 52 ans, a perdu la vie lors d'une opération de creusement de puits qui a mal tourné. Ce qui aurait dû être une journée de travail ordinaire s'est transformé en un événement tragique, laissant une marque indélébile sur tous ceux qui ont assisté à cette scène déchirante.

Ameth Guèye et Abdou Mbow son collègue travaillaient ensemble lorsque Ameth s'est retrouvé coincé au fond d'un puits profond de 25 mètres. Les secours ont été immédiatement appelés, et une opération de sauvetage intense a commencé, impliquant les sapeurs-pompiers et même l'assistance des forces françaises.

Des cordages et un aspirateur de sable ont été utilisés dans des tentatives désespérées pour libérer Ameth de sa prison de sable.

Malheureusement, malgré tous les efforts déployés pendant près de 19 heures, Ameth Guèye n'a pas pu être sauvé. Les heures passant, l'espoir de le sortir vivant s'amenuisait, et malgré les perfusions et les appels des secouristes pour le maintenir conscient, il a finalement succombé à ses blessures vers 4 heures du matin.

Au cours de l'opération de sauvetage, une atmosphère de superstition a émergé parmi les témoins, certains suggérant que des forces surnaturelles retenaient Ameth au fond du puits. Des rituels ont été tentés pour essayer de le libérer, mais en vain.

Après sa mort, les autorités ont été confrontées à la tâche difficile d'extraire son corps du puits. Finalement, il a été décidé de l'inhumer sur place, en raison de l'impossibilité de retirer son corps du lieu de l'accident...