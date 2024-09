DÉCOUVERTE N°16 - les moments clés de l'Assemblée Nationale du Sénégal : Voyage dans le Temps

Depuis sa création en 1960, l’Assemblée nationale du Sénégal a vu son rôle et sa composition évoluer, tout en restant un pilier central de la démocratie sénégalaise. Composée aujourd'hui de 165 députés, cette institution monocamérale exerce le pouvoir législatif depuis le bâtiment historique de la place Soweto à Dakar.







L’évolution du nombre de députés au fil des décennies témoigne des changements politiques et sociaux du pays. Initialement constituée de 80 députés, l'Assemblée a progressivement augmenté sa capacité jusqu'à atteindre 165 membres en 2017. Cette expansion reflète les ajustements nécessaires pour mieux représenter les divers intérêts régionaux et politiques du Sénégal.







Les motions de censure ont été rares mais significatives. En 1998, une motion dirigée contre le gouvernement de Mamadou Lamine Loum a échoué, marquant l’une des premières tentatives sérieuses d’ébranler le pouvoir exécutif. En 2001, Moussa Tine a tenté de faire tomber le gouvernement de Mame Madior Boye sur la question des impayés aux paysans, sans succès. Plus récemment, en 2012 et 2023, des motions contre les gouvernements d’Abdoul Mbaye et d’Amadou Ba ont également échoué, illustrant la solidité des majorités parlementaires en place.







En 2024, Abdou Mbow, président du Groupe parlementaire Benno bokk yaakaar, a annoncé son intention de déposer une nouvelle motion de censure, promettant une nouvelle dynamique politique. Ce geste souligne la persistance des tensions et des défis politiques au sein de l'Assemblée.







L’histoire a aussi vu la dissolution de l’Assemblée nationale à deux reprises : sous Abdoulaye Wade en 2007 et plus récemment sous Bassirou Diomaye Faye en 2024, illustrant les moments de crise et de changement dans le paysage politique sénégalais. Ces événements ont souvent précédé des élections législatives cruciales, marquant des tournants importants pour le pays.







À l'aube de ces évolutions, le Sénégal continue de naviguer entre stabilité et transformation, avec l’Assemblée nationale jouant un rôle déterminant dans l’évolution politique du pays.