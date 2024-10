Cybercriminalité : la gendarmerie met fin à un réseau nigérian avec l’arrestation de 5 hackers

La lutte contre la cybercriminalité au Sénégal prend un tournant décisif avec l’arrestation récente de cinq hackers nigérians par la gendarmerie. Cette opération s’inscrit dans le cadre d’une enquête en cours suite à l’interpellation, le 7 octobre 2024, d’une bande de neuf cybercriminels dans un appartement à Yeumbeul.



Les enquêteurs de la Brigade de recherches de Keur Massar, sous le commandement du Major El Hadji Abdoul Aziz Kandji, ont mené des investigations approfondies qui ont conduit à ces nouvelles arrestations le 14 octobre. Le Lieutenant-colonel Ibrahima Ndiaye, en charge des opérations, a confirmé que cette avancée est le fruit de la détermination et de l’engagement des gendarmes dans la lutte contre ce fléau.



Lors de cette opération, en plus des arrestations, les autorités ont saisi cinq nouveaux ordinateurs et cinq téléphones portables, renforçant ainsi les preuves contre ce réseau criminel. Ces efforts témoignent d’une volonté affirmée des forces de sécurité de démanteler les organisations cybercriminelles qui menacent la sécurité des citoyens et l’intégrité des systèmes numériques.



Cette série d’arrestations souligne l’importance de la vigilance et de la coopération entre les agences de sécurité dans la lutte contre la cybercriminalité, un phénomène en constante évolution. Les autorités continuent de rappeler aux citoyens de rester attentifs et de signaler toute activité suspecte afin de contribuer à un environnement numérique plus sûr.