Curage des canalisations: Touba boucle 72 heures d'actions

L’office National de l’Assainissement du Sénégal (ONAS), a organisé 72 heures d’actions de curage des canalisations dans la ville sainte de Touba. A cette occasion, des jeunes garçons aux mains gantées, munis de leurs masques se sont mobilisés pour extraire des déchets des canalisations. Pour se faire, des camions hydrocureurs aspirent les canalisations, des chargeurs déversent des déchets dans des camions bennes qui ont été mis à la disposition des populations. De plus, des tas d’immondices ont été entassés par des femmes qui ont mis la main à la pâte. Des jeunes, des personnes d’un certain âge, des femmes, des talibés, des vendeuses ont répondu à l’appel à la mobilisation pour donner corps à l’approche communautaire. Selon eux, « la prévention des risques d’inondation n’est pas uniquement une affaire des collectivités territoriales, de l’ONAS et d’autres services de l’Etat ».



Pendant la troisième journée des opérations de curage, la mairie, « Touba Ca Kanam » et l’Office National de l’Assainissement du Sénégal (ONAS) et des Dahira ont uni leurs forces pour curer toutes les canalisations fermées et à ciel ouvert du grouillant marché Ocass. Cette journée fait suite à une tournée effectuée le 20 juin sous l’impulsion du sous -préfet de Ndame, Abdoulaye kharma. « Nous avions déjà fait plusieurs kilomètres de réseau et nous sommes aujourd’hui au marché Ocass avec les techniciens et les engins de l’ONAS, la mairie de Touba, Touba Ca Kanam entres autres associations. Ces genres d’opérations doivent être répétées notamment le 6 juin et à la veille du grand Magal », a informé Modou Mbacké Fall, un superviseur de l’Office national de l'assainissement du Sénégal (ONAS).



En effet, cette opération conjointe repose sur le souci d’accélérer le curage des canalisations. « Nous avons reçu des instructions du sous-préfet. Nous avons mobilisé des personnes, des engins de Touba Ca Kanam. Nous déplorons cependant de nombreux raccordements aux réseaux de l’ONAS », a déploré Cheikh Gueye, responsable des opérations « Woolou » de Touba Ca Kanam.



A en croire, un bassin de 280.000 m3 parallèlement aux opérations de curage, les contours du bassin de Keur Kabb se précisent. Un mur de clôture surmonté de grilles violettes rompt avec le paysage arbustif de cette ancienne carrière. Le bassin de Keur Kabb, d’une capacité de 280.000 m3 est une réponse durable à l’équation de déversoir des eaux pluviales de Touba. Le taux d’exécution se situe à 90%. Rappelons que l’ONAS met en œuvre le projet d’urgence de drainage des eaux pluviales de Touba pour un montant de plus de 24 milliards de francs CFA. Il a déjà réalisé près de 8 km de canalisation d’une largeur de 3 mètres et 3 mètres de de hauteur. Le taux de réalisation des canalisations est de 96%.



Cette année, une deuxième conduite reliera Nguélémou à Keur Kabb, ce qui permettra d’accélérer l’évacuation des eaux pluviales et du coup de réduire les risques de débordements des bassins.