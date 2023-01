Croissance économique : un taux de 10,1 % visé en 2023.

La santé économique du Sénégal devra connaître une nette amélioration durant l’année 2023. C’est ce qu’ont révélé les experts financiers, notamment le directeur du budget, Maguette Niang, qui prenait part ce 17 janvier, au lancement officiel de la gestion budgétaire de l’année en cours, une rencontre qui a été présidée par le ministre des Finances et du Budget, Mouhamadou Moustapha Ba.

Ainsi, les prévisions liées au taux de croissance de l’année 2023 doivent atteindre deux (2) chiffres si tout se déroule bien. 10,1 % de croissance sont attendus contre 4,8% en 2022 et 6,5% en 2021. Cette croissance à deux chiffres s’explique par l’exploitation des ressources d’hydrocarbures, qui devra avoir un impact positif sur la croissance économique, a renseigné le directeur du budget.

Arrêté à 6. 411,5 milliards FCFA, le budget de l’année 2023, est bâti à partir d’hypothèses de reprise progressive de l’activité économique avec comme fait majeur le début de l’exploitation du pétrole et du gaz...