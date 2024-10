Crises à La Poste : Les travailleurs mobilisés pour un sit-in de protestation face aux retards de salaire

Les travailleurs du groupe La Poste se trouvent dans une situation de plus en plus alarmante. À l’approche du 14 octobre, leurs salaires restent désespérément impayés, plongeant le personnel dans une précarité insoutenable.

Face à cette situation critique, le Syndicat national des travailleurs des postes et télécommunications (SNTPT) a décidé d’agir en appelant l’ensemble du personnel à un sit-in devant la Direction Générale ce mercredi.



Cette mobilisation vise à dénoncer les retards de paiement qui affectent durement le quotidien des employés. Les Secrétaires généraux des Unions régionales sont également encouragés à organiser des sit-in dans les directions régionales de leurs circonscriptions respectives, amplifiant ainsi le mouvement de contestation à travers tout le pays.



Le climat au sein de La Poste est tendu, et les travailleurs exigent des réponses immédiates et des solutions durables pour mettre fin à cette crise salariale. Ce sit-in est un cri de désespoir, mais aussi un appel à la solidarité et à l’action collective pour défendre leurs droits et leur dignité. Les yeux sont désormais rivés sur les autorités de La Poste pour qu’elles réagissent rapidement à cette situation qui menace de s’envenimer.