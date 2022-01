Crise entre le Mali et la France : le ministre Malien des affaires étrangères "catégorique" sur l'issue de leurs relations avec la France

Le Mali en crise avec la France « n'exclut rien » dans ses relations avec Paris a indiqué le chef de la diplomatie Malienne, le ministre Abdoulaye Diop. Il a déclaré vendredi que son pays en crise avec la France « n'exclut rien » dans ses relations avec Paris, tout en ajoutant qu'une demande de départ des forces françaises n'étaient pas « pour le moment sur la table ». Le ministre malien des Affaires étrangères a selon l’Agence France Presse (AFP) laissé entendre aussi que « le Mali non plus n'exclut rien par rapport à ces questions si ça ne prend pas en compte nos intérêts », sur Radio France Internationale en réaction à des propos de son homologue français Jean-Yves Le Drian qui faisait jeudi et vendredi le constat d'une « rupture du cadre politique et du cadre militaire ».