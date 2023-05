Crise armée en Casamance : Le camp de Diakaye dépose les armes et signe l’accord de paix

C’est officiel. La faction des combattants des forces démocratiques de la Casamance (MFDC) basée à Diakaye dans la zone des palmiers a déposé les armes. La cérémonie officielle s’est tenue dans le village de Mongone dans la commune de Djignaki département de Bignona ce samedi en présence du chef de Atika de cette faction, Fatoma Coly, le gouverneur de la région de Ziguinchor, l’Amiral Pape Farba Sarr qui dirige le comité Ad Hoc.



Les combattants qui ont déposé les armes ont promis d’œuvrer pour l’instauration définitive de la paix dans cette partie méridionale du Sénégal meurtrie par une guerre qui a duré 40 ans.



Ils ont néanmoins, sollicité l’accompagnement de leur réinsertion dans la société et dans le secteur professionnel.



A signaler que cette signature est l’aboutissement d’un long processus de discussion et de rencontre entre les différentes parties et le médiateur, le centre Henry Dunant.



Seul le camp de Salif Sadio manque à l’appel de la paix du gouvernement du Sénégal qui a réussi à avoir la signature de César Atoute Badiate en décembre dernier en Guinée Bissau et hier Mongone.