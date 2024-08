Crise à l'AIBD : Une réunion d’urgence prévue entre la direction et les travailleurs…

Selon le journal Source A, cette réunion portera notamment sur les travaux de la commission paritaire et la restitution d'une étude sur le passage d'un statut commercial à un statut aéronautique. Ce sera également l'occasion d'aborder les problèmes de l'entreprise.

En effet, en plus du retard de paiement des salaires, les travailleurs n'ont pas pu bénéficier de leurs cartes de restauration ce mois-ci et le mois dernier. Les représentants des travailleurs comptent bien profiter de cette réunion pour interpeller la direction sur ces questions. De plus, des rumeurs de possibles ruptures de contrat circulent, ce qui inquiète les employés.

D’après nos confrères, les problèmes financiers de l'AIBD seraient en grande partie dus à son effectif jugé pléthorique. Des audits sont actuellement en cours, menés par un cabinet indépendant et l'Inspection générale d'État, dont les conclusions devraient permettre aux autorités de prendre les décisions qu'elles estiment justes pour la pérennité de l'entreprise.

L'idée de renégocier le contrat avec la société LAS, qui verse des redevances à l'AIBD, a d'ailleurs été le thème central d'un séminaire récent à l'hôtel Azalai, auquel a assisté le ministre El Malick Ndiaye. Il semble que ces redevances ne suffisent pas à couvrir les coûts de fonctionnement et de paiement des salaires de l'aéroport.