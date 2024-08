Crd du Gamou de Tivaouane/ Accident de la circulation: Le gouverneur de Thiès appelle à la prudence et à la responsabilité des usagers

Le comité régional de développement( Crd) préparatoire du gamou de Tivaouane s'est tenu ce mardi à la gouvernance de Thiès.



Présidée par le gouverneur, en présence des membres du comité d'organisation Coskas dont Serigne Habib Sy Ibn Serigne Mansour Sy et Serigne Moustapha Sy Al Amine, la rencontre était une occasion de passer en revue les différents dispositifs qui seront mis en place durant le gamou prévu entre le 13 et le 14 septembre 2024.



D'après le gouverneur de Thiès, Oumar Mamadou Baldé, 3.000 policiers seront mobilisés dans la cité religieuse. Pour le volet assainissement et eau, 1.000 branchements sociaux et 350 points d'eau, et 75 camions de vidange seront positionnés.



Revenant sur les accidents de la route, il a tenu à faire un plaidoyer en appelant ainsi les usagers notamment les conducteurs à la prudence et à la responsabilité. " On veillera à faire appliquer les dispositions du code de la route", a-t-il réagi tout en insistant sur le déploiement des gendarmes sur les grands axes routiers...