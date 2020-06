Covid-19 : Le CHU de Fann doté d’un appareil de sérologie d’un coût de 65 millions Fcfa.

L’automate iflash 3000 est une machine de pointe. L’appareil permet de réaliser des analyses avec plus de précision et de fiabilité. L’appareil est acquis grâce à la société Sabodala Gold Operations (SGO) qui en a fait don au Centre hospitalier national universitaire (CHU) de Fann. La mise en service de cet automate va améliorer considérablement les capacités du CHU de Fann dans le diagnostic et la prise en charge des patients. La réception de ce don s’est faite ce jeudi 18 juin, dans les locaux de la structure sanitaire, en présence des secrétaires généraux du ministère de la santé et de l’action sociale, mais aussi de celui du ministère de la géologie et des mines. Les deux (2) autorités ont salué la promptitude des donateurs qui viennent avec ce nouveau geste symbolique, de rehausser la contribution du secteur des mines dans la riposte contre la Covid-19. À en croire le secrétaire général du ministère de la géologie et des mines, Ibrahima Guèye, près de 6 milliards Fcfa ont été injectés par le secteur dans les fonds force Covid-19.