Covid-19 : L’ASAS tire un bilan mitigé de la gestion et liste ses attentes.

L’Alliance des syndicats autonomes de la santé (ASAS) regroupant le Sutsas, le Sudtm, le Sat, Santé/D and Gueusseum, a tiré un bilan mitigé de la gestion de la Covid-19 au Sénégal.

Ce, après plus de 3 mois de riposte contre la pandémie dans le pays. L’alliance salue le travail qui est en train d’être abattu par les acteurs sanitaires à travers le ministère de la santé et de l’action sociale, mais relève toutefois une insuffisance sur les moyens déroulés. L’organisation syndicale milite pour une décentralisation des moyens de détection, le rehaussement de la formation des agents de santé communautaire et mieux encore, elle plaide pour davantage de protection de ces derniers.

La rencontre tenue par l’ASAS ce 23 juin pour apprécier à sa juste mesure la gestion de la pandémie s’est tout aussi prononcée sur le prolongement de l’âge à la retraite à 65 ans consacré pour certains fonctionnaires au détriment d’autres.

Pour l’ASAS, la démarche est une provocation et le contexte de la covid-19 n’est pas approprié pour faire plaisir à une catégorie de fonctionnaires. Les syndicats de la santé invitent ainsi l’État à mettre les fonctionnaires sur le même pied d’égalité. L’organisation syndicale avait inscrit sa rencontre tenue à la clinique polytechnique de la Médina sous le thème « pandémie et déconfinement ? »