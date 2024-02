Coupure d'Internet: Le syndicat des travailleurs de la Sonatel met en garde l’Etat du Sénégal

Les employés du groupe Sonatel rejettent l'idée de confiscation de l'internet de la part des autorités sénégalaises, et appellent les centrales syndicales, le patronat et tous les acteurs du monde de l'entreprise de la télécommunication à "dénoncer les coupures internet" qui, au-delà de restreindre le droit du citoyen à l'interconnexion, cause d'énormes désastres socio-économiques ». Ainsi, il « exprime ses vives préoccupations et sa solidarité avec les populations sénégalaises ». Enfin, le SYTS « appelle à la préservation de notre idéal de démocratie, de respect des droits citoyens ».