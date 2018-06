Coupe du monde : Le Sénégal bat la Pologne (2-1)

Après la défaite de la Colombie contre le Japon (1-2), le Sénégal s’est logiquement imposé face à la Pologne (2-1) ce mardi dans l’autre match du groupe H.



Un succès mérité pour les Lions de la Teranga, beaucoup plus tranchants dès l’entame de cette rencontre. Les Polonais mettaient rapidement le pied sur le ballon, mais sans aucune inspiration dans la construction du jeu ! On se demandait même si Lewandowski était bien sur le terrain… Il faut dire que les Sénégalais étaient bien en place et agressifs au pressing. A chaque récupération de balle, on les sentait capables d’aller marquer.



Ce qui finissait par arriver lorsque Idrissa Gana Gueye, servi par Sadio Mané à l’entrée de la surface, voyait sa frappe contrée par Cionek terminer au fond des filets (0-1, 38e) ! A priori, ce sera plutôt un but contre son camp du défenseur polonais. Quoi qu’il en soit, le Sénégal était récompensé pour son excellente première période, mais s’exposait à une réaction de son adversaire. En effet, les hommes d’Adam Nawalka, passés en 3-5-2, montraient un bien meilleur visage.



Comme par magie, Lewandowski apparaissait enfin avec un coup franc sorti par le gardien Ndiaye ! Mais à l’heure de jeu, Krychowiak commettait une énorme erreur qui permettait à Mbaye Niang (0-2, 60e) de faire le break pour le Sénégal !

Autant dire que la Pologne prenait un sacré coup sur la tête. Cela n’empêchait pas Krychowiak (1-2, 86e) de se racheter en réduisant le score de la tête, mais trop tardivement… Malgré une fin de match plus difficile, les Lions décrochent une victoire précieuse avant d’affronter le Japon dimanche (17h).