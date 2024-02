Coupe d’Afrique 2024 : L’essentiel des distinctions individuelles à l’issue de la finale…

Après un mois de compétition et une finale mémorable qui s’est jouée ce dimanche soir entre la Côte-d’Ivoire et le Nigéria (2-1), la confédération africaine de football (CAF) a dévoilé les meilleurs joueurs et techniciens qui se sont illustrés en terre ivoirienne…

L'une des surprises de cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations a été la désignation d'un défenseur comme meilleur joueur du tournoi. William Troost-Ekong, le capitaine de l'équipe nationale du Nigeria, a été couronné de cette distinction. Il a marqué trois buts au cours de la CAN 2024, dont un en finale contre la Côte d'Ivoire, ce qui lui a valu le trophée du meilleur joueur.

Dans la catégorie des gardiens de but, Ronwen Williams, le portier sud-africain, remporte le titre de meilleur gardien de la CAN. Ses performances exceptionnelles tout au long du tournoi, notamment lors des séances de tirs au but remportées par les Bafana-Bafana en quarts de finale (avec 4 arrêts) et lors du match pour la troisième place, lui permettent de succéder à Édouard Mendy.

Par ailleurs, Emerse Faé, le sélectionneur de l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire, a été logiquement désigné meilleur sélectionneur de la CAN qu'il a remportée avec les Éléphants. Quant à Nsue, il a été sacré meilleur buteur du tournoi, avec cinq réalisations sous les couleurs de la Guinée équatoriale.

L'attaquant ivoirien Simon Adingra, qui a joué un rôle majeur en finale, a quant à lui été nommé meilleur jeune joueur de la Coupe d'Afrique. Leurs performances ont enthousiasmé les supporters et ont contribué à l’engouement général au cours de cette CAN inédite !