Coopération décentralisée : Ousmane Sylla renouvelle le jumelage entre Kédougou et la ville de Bruay –La-Buissiere

Le maire de la ville de Kédougou, Ousmane Sylla par ailleurs Dg de Dakar Dem Dikk et le maire de la ville de Bruay-La-Buissière, Ludovic Pajot ont renouvelé ce samedi 13 mai 2023, la signature du protocole de coopération en annexe de l’accord de jumelage de 1991 scellant une relation de commune d’amitié et de solidarité.

« Nous nous engageons à continuer le partenariat avec la ville de Bruay-La-Buissière. Cette coopération a été léguée par nos ainés et par nos pères surtout l’ancien maire de Kédougou, feu Mamba Guirassy en 1991 », a rappelé Ousmane Sylla Maire de la commune de Kédougou.



Toujours selon le premier magistrat de la ville de Kédougou , « Ce sont des axes entre deux communes qui perpétuent une histoire entre deux pays, la France et le Sénégal. Nous savons tous que nos populations ont besoin de la coopération.. On peut échanger beaucoup de chose. Il y a la culture, il y a également l’éducation qui est un des piliers très fort, le sport et l’économie qui sont des points fondamentaux pour le développement d’une communauté. Nous allons créer une feuille de route ensemble pour essayer de faire en sorte de travailler pour nos populations », a ajouté Ousmane Sylla avant de remercier amplement son collègue de la ville de BRUAY – LA – BUISSIERE pour des progrès très significatives dans la cadre de ce partenariat.



Pour Ludovic Pajot « beaucoup d’actions ont été menées par le passé par les deux communes. Les deux nouvelles équipes avec la même vision des choses et on a souhaité de renouveler le partenariat avec plusieurs thématiques qui sont très importants surtout pour la commune de Kédougou » a soutenu le maire de Bruay La Bussière en France.



En marge de la signature du protocole du jumelage, le conseil municipal de Kédougou a voté à l’unanimité la création de la réserve de Dalaba dans le cadre du programme de développement durable pour améliorer l’environnement de la ville.