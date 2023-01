Coopération bilatérale : Le Sénégal et le Québec se renforcent !

En visite au Sénégal, depuis le 21 janvier dernier, la ministre québécoise des relations internationales et de la francophonie a effectué une séance de travail avec Me Aissata Tall Sall, ministre des affaires étrangères et des sénégalais de l'extérieur. Cet entretien s’est déroulé ce matin dans les locaux du ministère de la diplomatie sénégalaise. S.E Mme Aïssata Tall Sall qui reconnaît le rôle du Québec dans la francophonie se réjouit de la signature de conventions entre les deux pays qui a eu lieu ce mardi et qui confirme cette ancienneté de la coopération qui est dense et dynamique.



Depuis 2018, le Sénégal et la province du Québec maintiennent une coopération notamment dans le domaine de l’éducation, de la santé et de l’inclusion sociale qui sont fondamentaux autour de l’homme et son développement. Aussi, Aïssata Tall Sall de magnifier le soutien du Québec dans la formation des élus par cette coopération avec l’Ecole nationale d’administration, mais également de l’accompagnement dans la formation dans les Isep (Institut supérieur d’enseignement professionnel). Le ministre des affaires étrangères et des sénégalais de l’extérieur, SE Mme Aissata Tall Sall dans son discours tenu devant Martine Biron, rassure mettre en pratique les politiques de coopération entre les deux pays sous la vision éclairée du président de la République Macky Sall.



La ministre québécoise des Relations internationales et de la Francophonie confirme le ministre Aissata Tall Sall. « Ce qui nous lie, c’est la francophonie. Nous voulons ainsi augmenter notre coopération économique. Nous avons choisi de nous installer ici, parce que nous avons une longue histoire avec le Sénégal » avance Martine Biron