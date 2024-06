Coopération Sino-Sénégalaise : Le Dg de l’Apix SA ouvre une voie royale à plus de 37 investisseurs !

APIX-S.A, l'agence de promotion des investissements et des grands travaux, a organisé ce mardi 11 juin 2024 une table ronde avec la Chambre Sino-Africaine de Yiwu de la République Populaire de Chine. Cette rencontre qui a regroupé plus de 37 entreprises chinoises, visait à promouvoir la marque Sénégal auprès des investisseurs internationaux, en particulier les investisseurs chinois.



Bakary Séga Bathily, le Directeur Général de l'APIX, a souligné que le secteur des investissements est un levier essentiel pour le développement économique du Sénégal. Cependant, il a soulevé la question de la façon d'y parvenir, notamment en misant entre autres sur les ressources minières et halieutiques du pays. Selon le Dg de l’Apix, la coopération bilatérale entre le Sénégal et la Chine est aujourd'hui très dynamique et devrait être renforcée dans des domaines tels que l'agriculture, les infrastructures et l'exploitation des ressources naturelles.



Pour sécuriser davantage les investissements, l'APIX compte mettre en place des mesures incitatives et rassurantes pour davantage attirer les investisseurs étrangers. M. Bathily a aussi mis en avant les nombreux atouts du Sénégal qui en font une destination propice pour les investisseurs : sa stabilité politique, son environnement des affaires favorables, sa main-d'œuvre qualifiée et son emplacement stratégique en Afrique de l'Ouest.



L'APIX prévoit également de déployer une politique volontariste pour promouvoir ces avantages et encourager les investissements étrangers. Cette table ronde a ainsi permis de souligner l'importance accordée par le Sénégal à l'attraction des investissements étrangers, notamment chinois, comme levier de son développement économique.