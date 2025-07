Coopération Sénégal-Luxembourg : un nouveau centre dédié aux métiers du numérique en cours de finalisation à Diamniadio

Les relations bilatérales entre le Sénégal et le Luxembourg continuent de s’approfondir dans des domaines stratégiques. Après la réalisation du lycée professionnel de Thiès, le Luxembourg finalise actuellement la construction d’un Centre de Références pour les Métiers du Numérique à Diamniadio, une initiative majeure dans le cadre de la transformation digitale du pays.



Selon Laure Huberty, ambassadrice du Luxembourg au Sénégal, ce centre ambitionne de devenir une plateforme d’échanges, de formation et d’incubation dédiée aux métiers du digital, en s’appuyant sur un partenariat public-privé dynamique. Cette infrastructure vise à doter les jeunes Sénégalais de compétences numériques de pointe, en phase avec les besoins du marché de l’emploi.



Outre ce projet d'envergure, la coopération luxembourgeoise se manifeste également dans les domaines de la santé, de l’eau et de l’assainissement, et de la formation professionnelle, où le Luxembourg agit comme chef de file des bailleurs internationaux. C’est dans cette dynamique qu’il a notamment financé un centre de régulation des appels d’urgence médicale (SAMU 1515) dans les régions de Kaolack, Kaffrine et Fatick.



Sur le plan des échanges humains et touristiques, Luxair effectue deux vols directs par semaine vers le Sénégal durant la haute saison touristique, renforçant ainsi les liens entre les deux peuples. « Ce vol très populaire est la preuve de l’intérêt toujours croissant entre les populations sénégalaise et luxembourgeoise », a souligné l’ambassadrice.



En 2023, le grand-duc héritier du Luxembourg a effectué une mission économique au Sénégal, marquant ainsi la volonté des deux pays de renforcer un partenariat vieux de près de 40 ans, basé sur la confiance, le développement partagé et des résultats concrets.