Coopération Militaire Sénégal-Gambie : Le Chef d'État Major de l'Armée Gambienne, Mamath CHAM, reçu par le Ministre des Forces Armées, le Général Birame Diop

Le général de corps d'armée Mamath CHAM, Chef d'état-major général des Forces armées gambiennes est en visite de travail de quatre (4) jours au Sénégal, dans le cadre du renforcement de la coopération militaire entre les deux pays. Accompagné du général de corps d'armée Mbaye CISSÉ, le Général Mamath CHAM a été reçu en audience, ce mardi 24 septembre 2024 par le général d’armée aérienne (2S) Birame DIOP, Ministre des Forces armées.

Le Général CHAM et sa délégation se sont aussi rendus, ce mercredi 25 septembre, à Thiès pour visiter l'ENOA, où 2 élèves officiers gambiens sont en formation, et la Base École de l'armée de l'air, informe une note de la Direction de l'information et des Relations Publiques des Armées Sénégalaises (Dirpa).