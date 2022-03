Contentieux électoral : Le Dr Cheikh Dieng et le ministre Oumar Guèye déboutés de leurs demandes par la cour d’appel.

C’était un total de 22 contentieux à vider ce mardi par la Cour d’appel de Dakar. Mais les deux cas les plus en vue étaient ceux de la commune de Sangalkam et celui de la ville de Pikine. Le ministre et porte-parole du gouvernement, Oumar Guèye ainsi que l’ancien maire de la commune de Djiddah Thiaroye Kao et par ailleurs candidat à la ville de Pikine ont vu leurs demandes rejetées.



Pour sa part, le maire de la commune de Sangalkam estime que les dés sont jetés depuis le soir de sa victoire. Il se dit toutefois prêt à faire face aux enjeux après avoir consacré du temps à ce recours qu’il a estimé inopportun...