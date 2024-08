Construction sur la Corniche : Seuls 18 sur 81 chantiers sont autorisés à redémarrer… des démolitions possibles !

Le secrétaire général du gouvernement devrait continuer à piloter le dossier et la DSCOS sera le bras armé du gouvernement pour la remise en état du littoral. Cependant, la commission a dit n’avoir pas disposé de temps pour étudier les anciennes constructions sur le site de l’Hôtel Terrou Bi, Azalai, Radisson qui devraient rester sur le littoral.

La Commission ad hoc chargée du contrôle et de la vérification des titres et occupations sur les anciennes et nouvelles dépendances du Domaine public maritime dans la Région de Dakar, a remis au Président de la République ce mardi, son rapport d’étude.Il est apparu dans le rapport que « 18 chantiers sur 81 seront autorisés à poursuivre les travaux car étant les seuls à respecter les normes », apprend la revue quotidienne, Confidential Dakar. Concernant les 63 autres chantiers, apprend la même source, « il est fort à craindre que les édifices construits sur ces sites, dont une bonne partie sans autorisation de construire puissent être démolis ».