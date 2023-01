Construction d’une station d’essence sur la berge du fleuve Casamance à Kolda : Birahime Seck (coordonnateur national/Forum Civil) s’en mêle et interpelle les autorités.

Après la société civile et les forces vives de Kolda, Birahime Seck coordonnateur national du Forum Civil se mêle à la danse pour demander l’arrêt des travaux de la construction d’une station d’essence sur la berge du fleuve Casamance. À ce titre, il interpelle le préfet de Kolda et les services techniques sur la question.



Dans la même lancée, il encourage le maire de Kolda et les populations à refuser l’implantation de cette station d’essence sur la berge du fleuve Casamance pour préserver l’écosystème. Il l’a fait savoir à travers sa page Twitter ce samedi 21 janvier 2023.



À l’en croire, « le préfet de Kolda et les services techniques n’ont pas le droit de sacrifier le fleuve Casamance au profit du capital. » C’est pourquoi, il précise « nous encourageons le Maire de Kolda et les populations à ne rien lâcher pour la préservation du fleuve. »

Il faut rappeler que l’implantation d’une station d’essence sur le fleuve Casamance défraie la chronique actuellement au Fouladou.



Ce faisant, la société civile dans son ensemble s’est levée pour dire non à l’érection d’une station d’essence sur la berge du fleuve Casamance. Selon elle, celle-ci menacerait sérieusement l’écosystème de la ville de Kolda.



Du reste, nous rappelons que le maire a sorti une sommation d’arrêt des travaux avec effet immédiat ce vendredi 20 janvier 2023.

Nous y reviendrons…