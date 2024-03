Consigne de vote : les cadres de la diaspora appellent à voter pour le candidat Amadou Ba

Dans leur communiqué de presse, les cadres de la diaspora ont appelé les sénégalais de l’extérieur à voter pour le candidat de la mouvance présidentielle, Amadou Ba. En effet, « le C3D estime nécessaire de préserver les acquis démocratiques du Sénégal ainsi que son grand bond vers l’émergence déjà entamé depuis les 20 dernières années. Pour ce faire, Amadou Ba est le mieux outillé pour consolider les acquis de développement de notre pays. Le candidat de BBY suscite un enthousiasme certain pour maintenir encore plus haut le flambeau de la démocratie, de la stabilité et de l’attractivité du Sénégal », ont -ils affirmé.



Ces cadres se sont basés sur les nouveaux défis liés à l’exploitation des ressources pétrolières pour choisir le candidat de Benno Bokk Yakaar. « Les nouveaux enjeux liés à l’exploitation des ressources gazières et pétrolières ont fait l’objet de réflexions poussées qui ont également motivé le choix du conseil consultatif des Cadres de la Diaspora (C3D) sur le candidat Amadou Ba. Donc, « pour combiner l’acte à la parole, les cadres sénégalais de la diaspora multiplient les déplacements dans la "France des profondeurs" pour convaincre nos compatriotes sur le bon choix du candidat Amadou Ba », informent-ils.

Lors du « Forum Diaspora », qui s’est tenu le 27 janvier 2024 à Trappes, le C3D a remis à Amadou Bâ un document riche de plus de 40 propositions phares pour une meilleure prise en considération de l’avis et des préoccupations des sénégalais de l’extérieur. La bonne gouvernance, la gestion du capital humain, le relèvement du plateau médical sont autant de sujets sur lesquels les cadres de la Diaspora exigent une attention urgente et particulière, puisque très impactant dans la vie quotidienne des sénégalais, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays ».