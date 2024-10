Conseil constitutionnel : la coalition « Takku Wallu Sénégal » a déposé une réclamation contre la tête de liste de Pastef, Ousmane Sonko

L’avocat à la cour, Me. Antoine MBENGUE, agissant pour le compte de la coalition Takku Wallu Senegal (TWS), a déposé une « réclamation au Conseil constitutionnel contre Ousmane SONKO, candidat et tête de liste investi sur la liste nationale de la coalition PASTEF aux élections législatives anticipées du 17 novembre 2024. »



La requête déposée au Conseil constitutionnel est accompagnée de l’arrêté n° 024785 du 7 octobre 2024 portant publication des déclarations de candidatures reçues en vue des élections législatives anticipées du 17 novembre 2024 et de la liste des titulaires de PASTEF au scrutin proportionnel.