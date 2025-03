Conflit dans l'est de la RDC: rencontre des présidents congolais et rwandais au Qatar

Le président congolais Félix Tshisekedi et son homologue rwandais Paul Kagame se sont rencontrés mardi à Doha, au Qatar, au moment où des pourparlers de paix étaient prévus le même jour en Angola pour tenter de résoudre le conflit dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC).



"Les chefs d'Etat ont réaffirmé l'engagement de toutes les parties en faveur d'un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel", tel qu'adopté lors d'un sommet africain le mois dernier, ont indiqué le Qatar, la RDC et le Rwanda dans un communiqué conjoint.