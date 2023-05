Conflit avec Abdoulaye Wade, Idrissa Seck ne décolère pas : « Je suis d’accord pour la réunification de la famille libérale mais sans Wade et Karim. Ils sont disqualifiés ! »

Le visage crispé et le ton ferme, Idrissa Seck, l’ancien Premier ministre de Wade, a une nouvelle fois regretté la fin chaotique et selon lui injuste, de son long compagnonnage avec l’ex président sénégalais Abdoulaye Wade. Inivité par la rédaction de e-media dans le cadre d’un entretien grand format, il est revenu sur se relation désormais très tendue avec celui en qui il voyait un père spirituel avant de déchanter. Après avoir été jeté en prison au mois de juillet 2005, Idy est revenu sur cet sombre épisode de sa trajectoire politique non sans rejeter toutes possibilités de retrouvailles de la famille si Abdoulaye Wade et son fils Karim y prennent part.



Encore amer, il a regretté les conditions de son emprisonnement suite à des accusations montées de toutes pièces selon lui… « J’ai eu la naïveté de croire que j’étais le fils. Il m’a donné la preuve formelle que ce n’était pas vrai ! Il m’a jeté en prison. Il a dit à son ministre de l’intérieur qu’il allait m’egorger. Est-ce qu’il aurait fait ça à Karim Wade ? Karim qui a été condamné définitivement en première instance, en appel et à la cour suprême, pour vol de deniers publics. Moi Abdoulaye Wade était obligé de me donner un non lieu, ce qu’il ne pouvait pas ne pas faire ! Mais il a quand même fallu qu’ils me donnent un non-lieu partiel avant de prononcer un non-lieu total. Il n’avait qu’un seul choix, c’était de me donner un non-lieu. Ce qu’il a fait c’était de la fumisterie ! ce qu’il m’a fait, il ne l’aurait pas fait à Karim Wade. Donc j’ai réalisé que ce n’était pas mon père… Je suis d’accord pour la réunification de la famille, mais sans Wade et Karim. Ils sont disqualifiés tous les deux » a-t-il lâché sans détours.