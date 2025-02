Conférence de presse du gouvernement : « Nous nous engageons dès aujourd’hui à mettre en œuvre des réformes ambitieuses pour garantir la soutenabilité budgétaire » (Cheikh Diba)

Quelques heures après la publication du rapport de la Cour des comptes sur la situation financière du Sénégal entre 2019 et 2024, des ministres du gouvernement de Sonko ont été désignés pour expliquer aux Sénégalais les recommandations de ce rapport.



Prenant la parole en premier, le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, a estimé que « ce rapport est une photographie fidèle de la situation financière du pays. Il confirme et valide les constats établis par l’Inspection générale des finances et met en lumière des insuffisances qu’il faut impérativement corriger avec rigueur et détermination ».



Poursuivant son intervention, il a déclaré : « Ce moment est l’opportunité de bâtir un nouveau modèle de gestion publique. Nous nous engageons dès aujourd’hui à mettre en œuvre des réformes ambitieuses pour garantir la soutenabilité budgétaire et la prospérité de notre nation. Le déficit budgétaire moyen annuel de 11,1 % enregistré sur la période 2019-2023 et le niveau d’endettement atteignant 99,67 % du PIB en décembre 2023 illustrent la gravité des déséquilibres financiers accumulés ces dernières années. »



Selon le ministre des Finances, « face à ces défis majeurs, nous n’avons qu’une seule voie : agir vite, avec responsabilité et méthode », a martelé Cheikh Diba.