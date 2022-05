Condoléances de Baaba Maal à l’Ambassade du Sénégal en France

7 ambassadeurs africains accrédités en France dont le doyen du corps diplomatique avaient marqué leur accord pour faire le déplacement à la Chancellerie du Sénégal Paris, sur l’invitation de l’ambassadeur du Sénégal en France El Hadji Magatte Sèye. Les autorités françaises, députés, maire et l’ancienne ministre Rachida Dati par ailleurs maire du 17ème arrondissement étaient aussi attendues à cette journée d’échanges avec la star internationale et acteur de développement. Ainsi, en raison du deuil national décrété par le Président de la République Macky Sall suite à l’incendie de l’hôpital Mame Abdoul Aziz Sy Dabakh de Tivaouane qui a emporté dans ses flammes 11 nouveaux nés, toutes les activités prévues par l’ambassade dans la journée du vendredi ont été annulées pour respecter le deuil national. L’artiste Baba Maal et ses collaborateurs anglais ont quand même fait le déplacement à l’ambassade pour marquer leur compassion et présenter leurs condoléances au président de la République et au peuple sénégalais tout entier. Il a été reçu par l’ambassadeur El Hadji Magatte Sèye entouré de ses proches collaborateurs, le ministre conseiller Assane Sougou, Abdoulaye Keïta et son conseiller en charge de la culture, Mme Marie Mbow. Étaient également présents à cette occasion le docteur Malick Diop, DG de l’Asepex, l’ancien ministre El Hadj Kane Diallo et Mme Sira Sylla, députée française de la majorité.