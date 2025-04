Conditions indignes, salaires impayés et détresse sociale : les agents de sécurité de SORED-Mines brisent le silence

Résidant sur place dans des logements précaires, dépourvus d'électricité et d'eau potable, ils décrivent leur situation comme un « camp d'exploitation ». Leur appel désespéré se mue en cri de détresse : certains ont vu leurs proches disparaître sans possibilité de retour, tandis que d'autres sont incapables de prendre soin de leur famille. Ils dénoncent une complicité silencieuse, malgré leurs démarches auprès du préfet, de la gendarmerie et du tribunal. Rien du tout. Pas un mot. Pas de réponse.







Aujourd'hui, ils adressent un appel solennel au président de la République, dans le but que justice soit établie. « Cela ne ressemble plus à du travail, mais à de l'esclavage moderne », affirment-ils avec ressentiment. Dans un seul et unique Sénégal, comment est-il possible de laisser des citoyens ainsi retenus et dépossédés de leurs droits fondamentaux les plus basiques ? Ce combat dépasse désormais leur seule personne, il englobe tous les travailleurs négligés du pays.