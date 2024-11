Condamné pour meurtre : Baye Ndiaye écope de 9 ans de prison et d’une amende colossale de plus de 234 millions de francs CFA en Espagne

Baye Ndiaye, un Sénégalais âgé de 40 ans, a été condamné en Espagne à neuf ans et six mois de prison pour avoir mortellement poignardé un homme de nationalité espagnole lors d’une altercation survenue en 2022 dans la ville de Garrucha. En plus de cette peine d’emprisonnement, il devra verser une amende de plus de 234 millions de francs CFA à la famille de la victime, incluant l’épouse et les enfants du défunt, et sera expulsé du territoire espagnol une fois sa peine purgée.



Le tribunal provincial d’Almería a retenu l’accusation d’homicide et a rejeté la défense de Ndiaye, qui invoquait la légitime défense, affirmant que l’incident était survenu après une dispute avec la victime. Selon le verdict rapporté par Les Échos, une altercation aurait éclaté lorsque la victime aurait frappé Ndiaye à deux reprises, après quoi ce dernier aurait sorti un couteau et infligé à son assaillant 15 coups mortels, touchant des organes vitaux.



Le juge Luis Columna a souligné que la prétendue peur de l’accusé ne pouvait être retenue comme circonstance atténuante, jugeant que rien ne prouvait qu’il ait agi sous une « peur incontrôlée ».