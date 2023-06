Condamnation de Ousmane Sonko: « Cette volonté de nuire à un brave compatriote est inacceptable et incompréhensible » (Déthié Fall)

Déthié Fall réitère son soutien total et indéfectible au président du parti Pastef, Ousmane Sonko et appelle à rester mobilisés. Déthié Fall réitère son soutien total et indéfectible au président du parti Pastef, Ousmane Sonko et appelle à rester mobilisés.

Le président du parti républicain pour le progrès et candidat à l’élection présidentielle, apprenant le verdict qui condamne Ousmane Sonko à 2 ans ferme pour corruption de la jeunesse, considère que c’est « tout simplement une volonté de nuire à Ousmane Sonko. »« C’est volonté du Président Macky Sall d’écarter et de nuire à un brave compatriote qui pourtant vient d’être blanchi pour les faits pour lesquels il était initialement poursuivi, est simplement inacceptable et incompréhensible. »