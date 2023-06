Condamnation d’Ousmane Sonko : Sidiya Diatta et Omar Sarr sont tués à Ziguinchor

Au moment où nous mettons en ligne ce texte, deux jeunes sont tombés dans le champ des manifestants à Ziguinchor. Il s’agit de Sidiya Diatta, membre de la jeunesse patriotique du Sénégal et de Omar Sarr.



Pour Sidiya Diatta, c’est sa dépouille qui a été envoyée à l’hôpital à l’hôpital régional de Ziguinchor pour constatation de la mort et Omar Sarr grièvement blessé a aussi rendu l’âme.



Toutes les deux dépouilles sont à la morgue du centre hospitalier régional de Ziguinchor.



Les manifestations continuent et des écoles commencent à enregistrer la visite des casseurs qui brûlent tout sur leur passage. La maison de la responsable politique, Amy Tamba, a fait les frais de la furie des jeunes.