Concours général: Zeinab Dienne Sambe meilleure élève du Sénégal, 1er Prix en Maths et en Sciences physiques

Zeinab Dienne Sambe, une élève de 16 ans au parcours exceptionnel, a brillamment remporté le 1er Prix en Mathématiques et le 1er Prix en Sciences physiques au Concours Général 2024. La lauréate a reçu ses distinctions, ce 30 juillet, lors de la cérémonie marquant l’édition 2025 du Concours général. Élève en Première S1 aux Cours privés Racine School de Guédiawaye, elle se distingue par son excellence académique et son dévouement à ses études.



Son parcours scolaire a commencé à l'École privée Franco-arabe La Maison de la Sagesse de Castor, où elle a étudié jusqu'en classe de CE1. A la suite d'un déménagement, elle a poursuivi son cycle élémentaire au Groupe scolaire Juge Kéba Mbaye, où elle a obtenu son premier diplôme scolaire, le CFEE. Durant son cycle moyen, Zeinab a maintenu des moyennes impressionnantes de 17 et 18, ce qui la conduite à être sacrée Miss Maths académique en classe de quatrième, un titre quelle a également remporté au niveau national. Zeynab Dienne Sambe a reçu un important lot de récompense de la part de nombreux partenaires dont des bourses d’étude et des matériels didactiques.