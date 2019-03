Communiqué du Khalife Général des Mourides sur les attaques contre des musulmans en Nouvelle-Zélande

L' attaque sans nom contre des musulmans en pleine prière du vendredi en Nouvelle- Zélande, a profondément touché le Khalife Général des Mourides. Au nom de l'Islam, religion de paix, de pardon et de dépassement, Serigne Touba Serigne Mountakha Mbacké condamne cet acte. Il s'incline devant la mémoire des victimes, véritables martyres tués sur le chemin d'Allah et les recommandations du Prophète (Psl). Ceux-là qui cultivent la haine, la division, la confusion ne doivent pas triompher. Ils ne sauraient vaincre devant la raison et la sérénité.

Comme le recommande Cheikh Ahmadou Bamba, la paix et le pardon doivent guider notre vécu quotidien.