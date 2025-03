Commission ad hoc : Levée d’immunité de Moustapha Diop – Me Tall rappelle les députés à leur devoir de réserve

Alors que la commission de l’Assemblée nationale examine la levée de l’immunité parlementaire du député Moustapha Diop, Me Abdoulaye Tall a saisi l’occasion pour rappeler aux membres leur devoir de réserve. Il a insisté sur le respect strict de la confidentialité des travaux et du secret professionnel, soulignant l’importance d’un traitement responsable et impartial du dossier.