Comité Régional de Développement (CRD) : Keur Massar va avoir son plan spécial de développement.

Le département de Keur Massar a accueilli ce mardi 5 avril 2022, son comité régional de développement présidé par le ministre des collectivités territoriales, du développement et de l’aménagement des territoires, Oumar Guèye.



En effet, ce cadre de concertation initié avec l’ensemble des parties composantes de ce 46e département du Sénégal s'est tenu pour élaborer un plan spécial de développement dudit département. Lors de cette rencontre qui a mobilisé par ailleurs, les ministres en charge de l’économie et du commerce et l’ensemble des élus locaux, il a été entièrement discuté des problèmes liés aux inondations, à l’assainissement et à la voirie, le problème de l’emploi, l’insertion et le financement des jeunes et des femmes, les problèmes liés au transport et l’occupation des voies publiques, l’insécurité entre autres préoccupations que vivent quotidiennement les populations de Keur Massar.



Au sortir de ce Crd, le ministère en charge des collectivités territoriales a promis un document destiné au président de la République et établi sur la base des nombreuses interventions des participants, suggestions des différentes agences de l’État et élus locaux prenant part à ce comité régional de développement...