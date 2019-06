Coly Faye 2 sur Reug Reug vs Gris 2 : « Attendons-nous à tout. »

Coly Faye 2, le lutteur de l’écurie Lansar était aujourd’hui à Thiaroye-sur-Mer pour soutenir Reug Reug à son open press.

Selon lui, Lansar et Thiaroye-sur-Mer sont une même équipe, souhaitant au passage et tout naturellement, la victoire de Reug Reug sur Gris 2, Samedi prochain. Pour terminer, Coly Faye 2 estime que ce combat sera très ouvert et donc il faudra s’attendre à tout...