Colloque sur "souverainetés et sécurité en Afrique de l'Ouest et au Sahel : Le Général Birame Diop invite à renforcer nos institutions régionales (...) et prendre en main notre destin sécuritaire

Ce mardi 26 novembre s'est ouvert le colloque international du Centre des Hautes Études de Défense et de Sécurité (CHEDS) à Dakar dont le théme principal est : "Souverainetés et sécurité en Afrique de l'Ouest et au Sahel : pour des solutions durables".



Cet événement qui se déroule sur deux jours ( Mardi 26 novembre et mercredi 27 novembre) a été présidé par le ministre des Forces Armées, le Général (2S) Birame Diop, représentant le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye.



Ainsi, durant deux jours, les experts, militaires, chercheurs, civils venant de tous les continents vont analyser les diverses formes de souverainetés des États en Afrique de l'Ouest et au Sahel, et proposer des solutions durables pouvant permettre de les concilier avec les impératifs de coopération et de sécurité collective sous régionales.



Pour le ministre des Forces Armées, le Général Birame Diop, " ce colloque est en conséquence une occasion de renouveler notre engagement en faveur d'une souveraineté africaine solide qui repose sur des décisions endogènes en adéquation avec nos réalités et nos aspirations. Pour cela, il est impératif de renforcer les institutions régionales qui malgré leurs imperfections incarnent notre capacité à prendre en main notre destin sécuritaire."

Le Général Birame Diop, souligne que "l'Afrique de l'Ouest fait face à une recrudescence de défis sécuritaires à savoir: extrémisme violent, criminalité transfrontalière organisée, phénomène migratoire et environnementaux. Ce sont là, des menaces qui, comme je l'ai partagé, ne peuvent être endigués que par une action collective et concertée."

Ainsi, poursuit le Général Birame Diop, lors de son discours inaugural "l'Afrique de l'Ouest et le Sahel sont confrontés aujourd'hui à des défis multiples qui interpellent notre souveraineté. Nos pays bien que riches de leurs diversités et de leurs ressources naturelles restent tributaires des diverses pressions extérieures", fait-il savoir aux participants au Colloque International du CHEDS.

Le Général (2S) Birame Diop, d'ajouter que, "depuis les indépendances, notre dépendance envers les puissances étrangères, aggravée par une compétition géopolitique exacerbée, limite la capacité de nos États à assurer pleinement leur souveraineté. Les influences extérieures qu'elles soient économiques, politiques ou sécuritaires redéfinissent nos priorités et fragilisent notre autonomie", révèle le ministre des Forces Armées.