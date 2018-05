« Coalition pour une alternance démocratique/Disso » : Diagne Fada pour un « Programme d’urgence de gouvernement ».

Prenant la parole lors du lancement de la « Coalition pour une alternance démocratique/Disso », Modou Diagne Fada a annoncé la mise sur pied d’un « Programme d’urgence de gouvernement ». « Un programme qui ne va oublier aucun secteur de développement économique et social. Un programme pour remettre ce pays au travail. Les cadres des différents partis vont se mettre au travail après ce lancement pour faire ce programme. Nous allons demander à nos étudiants de se mettre ensemble pour régler le problème de l’école et de l’université. Nous demandons aussi aux femmes des différents partis de se mettre ensemble », a détaillé Fada Diagne.

Il a aussi, au rayon de la tactique et de la massification, précisé qu’il y aura une fusion des structures à la base à travers les 45 départements du Sénégal.

« Par le dialogue et par le consensus, nous allons régler tous les problèmes en apportant des solutions démocratiques et consensuelles », a promis l’ex-ministre de la Santé sous le magistère de Me Abdoulaye Wade.

« Nous avons décidé de taire ces divergences au nom de l’intérêt supérieur de la nation. Nous n’avons que ce pays et nous ne pouvons pas le laisser sombrer. Nous ne pouvons pas le laisser se dissoudre dans des méandres inconnus », a-t-il encore mis en garde.

« Cette coalition est ouverte à tous les partis politiques qui ont les mêmes objectifs que nous. Elle est ouverte à tous les mouvements politiques qui ont les mêmes points de vue que nous. Nous lançons un appel à tous les mouvements et organisations pou venir se joindre à nous pour ensemble construire le Sénégal », déclare l’ancien ministre.