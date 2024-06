Clôture des Assises de la Justice: Les attentes de Amadou Ba (Pastef)

C'est ce mardi 4 Juin 2024, que les acteurs et parties prenantes au dialogue Nationale sur les Assises de la justice vont restituer les conclusions. Une semaine après ladite rencontre au Cicad, Amadou Ba, de Pastef, livre ses attentes sur la réforme et la modernisation de la justice. "On s'attend à ce que tous les acteurs formalisent, consolident tous les travaux en un document à soumettre au chef de l'Etat. On espère qu'avec ses conclusions , qu'on puisse redorer le blason de la justice Sénégalaise", laisse entendre Amadou Ba.



D'après lui,"Certaines réformes exigent qu'on révise la constitution, d'autres exigent qu'on ait une majorité à l'Assemblée Nationale. Tout ce qui importe pour l'instant , c'est qu'on soit d'accord sur tous les points. Plusieurs propositions ont été faites, on ignore le secret des délibérations, des travaux. Toutes les propositions qui tendent à améliorer la Justice sont les bienvenues"