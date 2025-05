Cheikhou Kouyaté embrase le Bal 5 : première apparition marquante, message fort aux U20 et blackout sur le foot

Lors de la cinquième édition du Bal orchestré par l'ASC Ville de Dakar, l'international sénégalais Cheikhou Kouyaté a marqué les esprits. Sa présence a suscité une véritable surprise parmi les fans, tous l'ont applaudi. Il n'a pas hésité à montrer son soutien fort au basketball local. « Je suis un passionné de basket, mais également un fervent supporter. » Je me suis présenté en tant que fils du Sénégal pour soutenir nos joueurs. « C'est ma première visite ici et je ne ressens aucun regret. J'ai été captivé par l'atmosphère et le professionnalisme », a-t-il déclaré, les yeux pétillants.







Une affirmation qui démontre que le leader des Lions possède de multiples talents et reste fermement engagé dans les causes nationales, bien au-delà du terrain de jeu. Interrogé sur sa situation actuelle dans le monde du football, Cheikhou a choisi d'éviter la question avec humour : « Je ne vais pas parler de foot, c'est le basket qui m'a amené ici », a-t-il déclaré en riant. Un silence éloquent, révélateur d'une phase de transition ou de réflexion pour le joueur. C'est lorsqu'il a traité l'élimination récente des U20 du Sénégal pour la Coupe du Monde qu'il a montré les crocs. Tout en louant le courage des jeunes Lions, il n'atténue pas les exigences du niveau d'élite : « Oui, j'ai regardé le match contre la Centrafrique. » Ils ont bien performé, cependant il est nécessaire de fournir davantage d'efforts. Ils sont les champions en titre, aucun de leurs matchs ne sera simple. »