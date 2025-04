Cheikh Thioro Mbacké sur la loi interprétative : « Les arrestations doivent commencer dès demain… »

Pour le député de la mouvance présidentielle, Cheikh Thioro Mbacké, la position de son parti reste inchangée. Il est essentiel de rendre justice aux victimes de maltraitance et de torture.



« Nous ne devons pas transiger sur cette loi. Ce que Macky Sall a laissé passer est inadmissible. En tant que parlementaires, nous devons voter ce texte, et dès demain, les arrestations doivent suivre », déclare le député et responsable politique de Pastef à Touba.